Kahjumlikud lepingud panevad taristuehitajad surve alla

Teedeehitusettevõtte Verston OÜ juht Veiko Veskimäe ning KPMG Baltics partner ja auditivaldkonna juht Indrek Alliksaar. Foto: Äripäev

Tänavune aasta on taristuehitajatele keeruline ning püsib küsimus, mis saab enne Ukraina sõda sõlmitud lepingutest, selgus saatest „Äripäeva TOP“.

Ukrainas toimuva sõja ning sõjast tulenevate sanktsioonide tõttu on sisendhinnad taristuehituses jõuliselt kasvanud ning varem sõlmitud projektid on muutunud kahjumlikuks, rääkis teedeehitusettevõtte Verston OÜ juht Veiko Veskimäe.

Küsimus on tema sõnul selles, kuidas niisuguste lepingute töövõtjad saaksid õiglast kompensatsiooni. Kuigi taristuehitajad on aktiivselt riigiga läbirääkimisi pidanud, siis tulemus on tema hinnangul olnud kehv.

Tänavuse aasta kontekstis usub Veskimäe, et paljud ettevõtted kannatavad aasta ära ja maksavad objektidele peale või jääb kasum teenimata, kuid see mõjutab omakorda sektori edaspidist tegutsemisvõimet.

Sel korral keskendub saade taristuehitusele. Külas on Verston OÜ juht Veiko Veskimäe ning KPMG Baltics partner ja auditivaldkonna juht Indrek Alliksaar.

Kuulete, kuidas möödus taristusektori jaoks eelmine aasta, kuidas on mõjutanud sektorit Ukrainas toimuv sõda, millises olukorras on ettevõtted seoses varem sõlmitud riiklike lepingutega ja kuidas on möödunud läbirääkimised transpordiametiga, millised on valdkonna suurimad murekohad ja milline paistab lähitulevik. Saadet juhib Anete Hela Pulk.

Kuula: