Mida andeka töötajaga peale hakata?

Mait Raava ja Kelly Saatmann. Foto: Andres Laanem

Andekate lastega on asi selge – kui nad teiste hulgast esile kerkivad, olgu õpetajal neile varuks võimetekohased ülesanded ning vanematel jaksu last tema tegemistes suunata ja toetada. Kui andekas laps aga tähelepanuta jätta, võib tema potentsiaal rakendamata jääda ja andekusest saab hoopis õpiraskus, käitumishäire või midagi veel karmimat.

Andekus ei lõpe aga gümnaasiumi lõputunnistuse või bakalaureusekraadiga. Mida peaks juht peale hakkama, kui tema meeskonda on sattunud andekas töötaja? Kuidas üldse aru saada, et töötaja on ekstra andekas? Kas ja kuidas sellist töötajat koolitada ja mis juhtub, kui käia temaga ümber kui tavalise, keskpäraste võimetega töötajaga? Kas saab üldse tõmmata piiri, kes on andekas, kes mitte, või on igal inimesel millegi peale annet? Kas see anne peab avalduma juba lapseeas või võib ka hilistes kolmekümnendates mingi ootamatu päästik mõne ande valla päästa?

Värske saade „Õppetund“ annab neile ja paljudele teistele andekusega seotud küsimustele vastuse. Juttu tuleb andekusest ja annetest – sellest, kuidas andekaid inimesi töökeskkonnas märgata ja ära tunda, kuidas nendega ümber käia ja neid koolitada. Andekust on ka täiskasvanute puhul üksjagu uuritud ja stuudios on seda teemat lahti harutamas andragoog ja koolitaja Kelly Saatmann ning juhtimiskonsultant Mait Raava. Saadet juhib Helen Roots.

Kuula saadet siit: