Eleringi juht Taavi Veskimägi selgitas suhteid Hando Sutteriga

Eleringi juht Taavi Veskimägi rääkis hommikuprogrammis, millised riskid kaasnevad Eesti elektrisüsteemi lahtiühendamisega Venemaa elektrivõrgust. Foto: Andras Kralla

Kui sai teatavaks, et Hando Sutter ei jätka Eesti Energia juhina, siis mitmel pool viidati, et Sutter ja Veskimägi ei saa omavahel läbi. “Elering tahab, et kõik saaksid turul konkureerida, Eesti Energia enda äri maksimeerida – erinev huvi on sinna sisse kodeeritud,” ütles Veskimägi raadios.

Eleringi juht Taavi Veskimägi rääkis hommikuprogrammis veel elektrikatkestuste riskide maandamisest ja vastas küsimusele, kas talle on tehtud ettepanek kandideerida Eesti Energia juhiks.

