Tööampsud veokiroolis? Vahelduse mõttes, miks ka mitte

Andres Leht, Einar Rosin ja Kersten Kattai. Foto: Tõnu Tramm

Veokijuhtide puudus on aina süvenev probleem, tõdeti autotranspordile keskendunud raadiosaates „Äripäeva TOP". Tänuväärt täiendus on küll varakult riigipensionile jäävad politseinikud, noored aga istuvad pigem arvuti taga kui veoki roolis. Kas tööampsude võimalus aitaks olukorda leevendada?

„Otsime omale juhte sisuliselt iga päev ja kõikjalt kust vähegi võimalik: töökuulutuste kaudu, tuttavatelt uurides jne. Kusjuures täna teenivad veokijuhid juba igati korralikku palka, kuid raha pole enam probleem. Noored eelistavad teha tööd pigem arvutis ning eriti hea, kui distantsilt. Veokit kodukontorist aga ei juhi, vähemalt täna veel mitte,“ tõdes transpordifirma AS HRX juhatuse liige Andres Leht.

Autoettevõtete Liidu värske direktor Kersten Kattai oli temaga igati päri ning näeb liidu ühe suurima väljakutsena just juhtide elukutse propageerimist noorte seas. „Täna on üheks tänuväärt täienduseks varakult pensionile jäävad politseinikud, kuid pikemas perspektiivis sellest ei piisa. Vaja on süsteemset karjäärinõustamist, stipendiume, koolituste toetamist ja luua noortele lisaks palgale ka pehmemaid väärtuseid: võimalust lüüa kaasa ettevõtte juhtimises vms,“ lausus Kattai.

Kolmas saatekülaline, KPMG nõustaja Einar Rosin, pakkus välja, et noortele võiks pakkuda selle töö tegemiseks tööampse, ehk aidata väljaõppega ning seejärel võimaldada teha aeg-ajalt vahelduseks lisaraha teenimiseks mõni Lääne-Euroopa või Skandinaavia reis. Ilmselt kasitaks seda võimalust sõltumata vanusest paljud, et mõneks ajaks kodusest rutiinist eemale saada.

29. septembril ilmuvale Autotranspordi TOPile pühendatud raadiosaadet juhib Äripäeva Logistikauudiste teemaveebi juht Tõnu Tramm.

Kuula saadet siit: