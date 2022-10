R-Kiosk lõi poe, kus saab ostu teha 13 sekundiga

Suure raha kaasanud Sunly asutaja: meid on kopeeritud, see on hea

Kui investorid näevad, et ettevõtet ja selle tegevust kopeeritakse, siis see annab märku õige asja tegemisest, märkis Sunly asutaja ja juht Priit Lepasepp.

