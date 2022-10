Kehvasti ehitatud katuse kaudu kaob üle kolmandiku toasoojast

Terviklahendus – millega arvestada katuse planeerimisel?

Katuse planeerimine on midagi palju enamat kui ainuüksi silmale ilusa katuseprofiili välja valimine. Lisaks visuaalsele poolele tuleb mõelda ka väga paljudele teistele aspektidele. Just seetõttu on mõistlik planeerida katust tervikuna – Ruukki katuse terviklahendus võimaldab sul saada kõik vajaliku turvaliseks ja kauakestvaks katuseks ühest kohast korraga. Kokkuvõttes on katuse terviklahendus ka soodsam ja oluliselt kestlikum ning tekitab vähem peavalu.