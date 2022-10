Suurettevõtete uuring: olukord pole nii hull, kuid meediast paistab

SEB Baltikumi suurettevõtete finantsjuhtide uuringus liigitati suurettevõtjateks firmad, kelle käive ületas 20 miljonit eurot. Foto: Liis Treimann

Praegu ei ole Eesti majanduskriisi jõudnud, rõhutas SEB ettevõtete panganduse juht Artjom Sokolov. Ta tõi välja, et ka Baltikumi suurettevõtete finantsjuhtide uuringu järgi ei ole ettevõtte finantsseis kukkunud nii palju, kui meediast võib mulje jääda.

“Tõepoolest on ettevõtjate üldine kindlustunne langenud, aga eelnevatel aastatel on iga aastaga Eestis kindlustunne väga reipalt kasvanud. Nüüd me oleme kukkunud kuskil aasta 2017-2018 tasemele. Kui me mõtleme, kus me olime omadega viis aastat tagasi, siis ma arvan, et olukord ei olnud üldse hull,” rääkis Sokolov Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

