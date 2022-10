Peeter Koppel: riigijuhid ei peaks võrkkiiges istuva rahva soove täitma

Hinnaralliteemalises vestlusringis osalesid Müügijuhtimise Aastakonverentsil 2022 Indrek Saul, Arto Aas ja Peeter Koppel. Foto: Raul Mee

Euroopa riikide juhid ei tohiks kuulata ainult rahva tahet, kuna inimesed sooviksid võrkkiiges istudes Coca-Colat juua ja mitte midagi teha, rääkis SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel.

„Riigijuhid on täiesti ebaõnnestunud nii-öelda nende missioonis, et peame käituma distsiplineeritult selleks, et meil oleks pikas perspektiivis parem,“ lisas Koppel. Nii Koppeli kui ka Eesti Tööandjate Keskliidu juhi Arto Aasa sõnul on hinnarallis osaliselt süüdi valijad.

