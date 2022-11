Et koolitus läheks õigesse kohta

Merilin Metsma (vasakul), Berit Veske ja Raul Ennus. Foto: Andres Laanem

„Õppetunni“ saatesarja eri saadetes on varasemalt räägitud erinevatel teemadel, jagatud näpunäiteid digikoristusest ja rohetarkusest, uuritud, mida hakata peale andeka töötajaga, on räägitud õues õppimisest, välistöötajate koolitamisest, üldoskustest, moodsa aja õppimisvõimalustest ja paljust muust. Seekordses saates uurime, kuidas kõigist neist koolitustest ka päriselt kasu oleks.

Saame teada, missugune on tulemuslik koolitus, kuidas seda saavutada ja kuidas tulemuslikkust mõõta. Anname nõu, kuidas tagada, et koolitusel omandatu ka meelde jääks ja praktikasse jõuaks, ning selgitame välja, miks on sageli nii keeruline koolitusel omandatut praktikasse rakendada.

Õppiva organisatsiooni kogemust jagavad stuudios Juunika koolituse juhtivpartner Raul Ennus, Directo tegevjuht Berit Veske ja Eesti Energia arengupartner Merilin Metsma. Saadet juhib Helen Roots.

Kuula saadet siit: