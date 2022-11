Riho Terras: kes maksab, tellib muusika. Ka Euroopa Liidus

Riho Terras ja Urmas Paet lahkasid energiakriisi ületamise võimalusi. Foto: Andras Kralla

Euroopa Parlamendi saadikud Urmas Paet ja Riho Terras lubasid energeetikale keskendunud saates „Fookuses: Euroopa majandus” võtta südameasjaks muuta Venemaale kehtestatud sanktsioonid vähem auklikuks.

Europarlamendi saadikud tõdesid, et kriisis on jõukamatel liikmesriikidel eelarves rohkem raha, et oma ettevõtjaid toetada, mis seab löögi alla väiksemate riikide tööstused ja konkurentsivõime.

Riho Terrase (Isamaa/Euroopa Rahvapartei) sõnul peab Euroopa tegema kõik, et Venemaale saadetaks võimalikult vähe raha, mida kasutatakse Ukraina riigi hävitamiseks.

"Peame suruma läbi sanktsioonid ka mõnede Putini tallalakkujate kiuste – üks nendest on Ungari, kes on kõigis energeetika teemades olnud komistuskivi," ütles Terras. Ta rõhutas, et Ukraina võitleb Euroopa julgeoleku eest ja sanktsioonide tõhusus on ülioluline.

Urmas Paet (Renew Europe/Reformierakond) rääkis, et Euroopas lepiti energiajulgeoleku poliitika kokku juba kümme aastat tagasi, kuid liiga headel aegadel jäeti kriitilised investeeringud, näiteks riikidevaheliste gaasi ja elektri ülekandevõimsuste arendamiseks tegemata.

Küsimusele, miks on sahtlisse jäänud kriisi hakul välja käidud idee CO 2 -kvoodi süsteemi ajutiseks reformimiseks või peatamiseks, vastas Paet, et liikmesriikide erimeelsuste tõttu pole otsusteni jõutud mitmetes viimaste kuude aruteludes. Terrase arvates peaks sõja olukorras rahu ajal paika pandud mehhanismid peatama.

Urmas Paet ja Riho Terras arutlesid ka selle üle, kuidas võiks Eesti seljatada energiakriisi nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis.

„Fookuses: Euroopa majandus” on saatesari, mis võtab vaatluse alla Euroopa Liidu majanduspoliitikat mõjutavad tegurid: alates energeetikast ja julgeolekust lõpetades digivaldkonna ja rohepöördega.

Saadet juhtis Janno Riispapp.