Karjäärivõimalused Stoneridge Electronicsis riigipiire ei tunne

Stoneridge Electronicsi Eesti tehase juht Ardo Asperk usub, et kontserni kuulumine avab töötajatele hulganisti karjäärivõimalusi. Foto: Kadrin Kahu

24 aastat usaldusväärse tööandjana Eestis tegutsenud Stoneridge Electronics kuulub suurde rahvusvahelisse kontserni. Millised on veokitesse ja sõiduautodesse elektroonikatooteid valmistava ettevõtte töötajate karjäärivõimalused, räägitakse saates "Minu karjäär".

Eesti tehases on läbi aegade toodetud väga erinevaid ja innovatiivseid elektroonikatooteid, mida kasutab suur osa maailmakuulsatest veokitootjatest, aga nende tooteid leiab ka sõiduautodest. Kuigi ettevõttel on Eestis tehas, jääb tootmistöötajate arv täna juba uute toodete kallal töötavate disainerite arvule alla. See tähendab, et siia on koondunud oluline osa tarku spetsialiste, kelle välja töötatud elektroonikat valmistatakse pea kõigis Stoneridge'i tehastes üle maailma.

Saates on külas Stoneridge Electronicsi Eesti tehase juht Ardo Asperk, kes räägib saates ka oma karjääri- ja tehasejuhiks saamise loo. Saadet juhib Kadrin Kahu.