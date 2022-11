Turunduse TOPi tippude soovitused, kuidas ettevõtte turunduse taset tõsta

Erki Heinsaar ja Magnus Lužkov. Foto: Äripäev

Turunduse TOPi tippude sõnul peab ettevõtja turunduse tegemisel olema aktiivne ja hoidma olenemata oma ettevõtte suurusest latti kõrgel.

Optimist Creative´i juht Magnus Lužkov rääkis, et mitte millegi tegemine on kindlalt kõige hullem tegutsemisviis. "Sa saad seda, mida sa sa annad. Su ettevõte on täpselt nii hea, kui kõrgele sa oled endale lati seadnud,“ lisas Lužkov.

