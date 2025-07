Tunne klienti, ole ahne ja ehmata kolleege – juhtide nõuanded ettevõtte kiireks kasvuks

"Sa pead tahtma olla kas parem kellestki teisest või tahtma lahendada probleemi paremini, kui keegi teine seda teeks," rääkis Kull, et kui ettevõttel on probleemile lahendus olemas, tuleb ka käive inertsina järgi.

Randmaa sõnul algab ettevõtte edukus inimestest ja bussireiside puhul näiteks väga heast ning normaalsest bussijuhist ja reisisaatjast, kes mängivad suurt rolli reisikogemuse kujunemisel. "Kui need kaks asja on olemas, siis saadetakse tihti peale reisi tänukirju," tõdeb Randmaa.

Looduskosmeetikabrändi Magrada asutaja ja juhi Kaire Pagliuca sõnul on Magrada edu võti tugev toode ja selle taga olev lugu. "Ükskõik, kui raske aeg on, ükski naine ei jäta enda eest hoolitsemata," ütleb Pagliuca ja lisab, et igal Magrada tootel on tugev põhjus, miks see on valminud ja millist probleemi see lahendama hakkab.