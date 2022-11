Endover paneb uued arendused pausile

Endover Kinnisvara tegevjuht Robert Laud. Foto: Andras Kralla

Kinnisvaraarendaja Endover lükkab oma järgmiste arenduste alustamise edasi, rääkis Endoveri juht Robert Laud. Samuti on tema sõnul uusarenduste turul pakkumine kokku kuivanud

“Inimene on kartlikumaks muutunud. Eelis on kindlasti nendel arendajatel, kellel on valmis kaup. Ja seda on esimeses kvartalis küllaltki vähe,” kirjeldas Laud olukorda uusarenduste turul Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

