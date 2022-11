Eesti suursaadik Moskvas: oleme saanud tapmisähvardusi

Suursaadik Venemaal: aina rohkemate venelaste mõõt saab täis

Eesti suursaadik Venemaal Margus Laidre rääkis, et Venemaa otsus karistada sõjast rääkivaid inimesi vanglaga on pannud keskmised venelased tõsiselt kaaluma, kas nüüd on nende jaoks punane joon ületatud.