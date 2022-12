Investeerimisstrateeg: majanduses muutub pilt pessimistlikumaks

Rait Kondor. Foto: Andres Haabu

Majanduses ei ole optimism tagasi, vaid pilt muutub pessimistlikumaks, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis INVL Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor.

Eile tõstis USA Föderaalreserv intressimäärasid poole protsendipunkti võrra. Kondori sõnul rõhutas siiski Föderaalreservi president eilses kõnes, et tööjõuturu pärast USAs praegu muret ei ole, kuna tööpuudus on madal. Inflatsioon on siiski suhteliselt kõrge, mistõttu jätkatakse ka intresside tõstmist.

