Eesti hulgimüüja suutis sõja ajal Ukrainas edukalt äri teha

Kuigi Ukrainas on uusehitus peatatud, on Vene raketirünnakute tagajärjel seal renoveerimist ja remontimist palju. Foto: Ukrinform/SIPA

Ukrainas akna- ja uksetarvikute hulgimüügiga tegeleva VBH Estonia juhi Indrek Sauga sõnul on ettevõte teinud tänavu sõjaolukorras Ukrainas 65% eelmise aasta käibest.

Sauga sõnul on riik seal võtnud vastu otsuse, et uusarendustega tegeleda ei tohi ja sealt kliente tulemas pole, ent purustatud hooneid renoveeritakse ja maju remonditakse usinalt ning see on toonud ettevõttele ka käivet.

