Aasta põllumees: teraviljale ja piimale on alati turgu, köögiviljaga nii ladusalt ei lähe

Aasta põllumees 2022 Veiko Pak ütles, et ettevõtjana tajub ta ka väikest turu kõikumist, sest müügitulemustest sõltub ettevõtte käekäik.

Aasta põllumees 2022 Veiko Pak on seda meelt, et köögiviljakasvatuses sõltub see, kui palju ja mida kasvatada, suuresti ainult sellest, kellele ja kuhu saab saaki müüa.

„Kui teraviljale ja piimale on alati turgu, siis köögiviljaga nii ladusalt ei lähe. Turu nõudlus piirab kindlasti sektori kasvu,” kinnitas Kadarbiku Köögivili OÜ juht Veiko Pak värskes põllumajanduse raadiosaates "Kasvupinnas".

Üle kolmekümneaastase köögivilja kasvatamise kogemusega põllumees Veiko Pak on pereettevõtte eesotsas ja tegeleb peaasjalikult toodangu turustamisega. Tänu Kadarbiku juurviljamahladele ja mitmekesisele köögiviljade valikule kaubanduses on paljude eestimaalaste toitumisharjumused palju tervislikumad ja söögilaud mitmekesisem.

Kuigi omal ajal eksporditi Kadarbiku mahlasid isegi Soome, on turusituatsioon nüüdseks nii palju muutunud, et vähese kasumlikkusega ekspordil pole enam mõtet. Lisaks on köögiviljasektoris tõstetud üles ressursside küsimus, olgu selleks siis energia või piisavad veevarud.

Millisena Veiko Pak ettevõtja rolli näeb, saab kuulata põllumajanduse raadiosaatest.