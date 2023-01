Kinnisvaraekspert hindadest kuulutustes: reaalsus jääb küsitust kaugele

1Partner Kinnisvara tegevjuht Martin Vahter rääkis intervjuus, kui palju on kuulutustes õhku sees. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Kinnisvarahinnad kuulutustes on nagu soovide nimekiri jõuluvanale – tehingusse minemise number on hoopis teine, ütles hommikuprogrammis 1Partner Kinnisvara juht Martin Vahter.

Vahteri sõnul on trend vähem kui aastaga pöördunud. “Kui veel kevadel oli tegelik tehinguhind kõrgem kuulutuse hinnast, siis täna on see vastupidi,” selgitas Vahter ja lisas, et kui midagi on portaalis pikalt üleval, on järelikult hind vale. Hind võib vale olla lausa kordades.

