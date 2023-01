E-kaubanduse liidu juht: oodata on väiksemate e-poodide koondumisi

Eesti E-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät. Foto: Raul Mee

Suuri koondamisi alanud aastal e-kaubanduses ei tule, kuid koondumisi tuleb kindlasti, rääkis hommikuprogrammis Eesti E-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät.

Alanud aastal on oodata väiksemate e-poodide koondumisi: osad pannakse kokku, mõni müüb ennast kellelegi maha või minnakse suurematele platvormidele kauplema, rääkis Väät. „Eks see surve on ka, et kui sa oled väike e-pood ja väga nišis, siis on kindlasti järjest raskem sul toime tulla, kui sa millegagi just ei eristu,“ lisas Väät.

