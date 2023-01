Tehinguadvokaadid lähitulevikust: exit’eid tuleb juurde

Alanud aastal võib paljude iduettevõtjate jaoks muutuda aktuaalseks firmast väljumine. Foto: Panthermedia/Scanpix

Iduettevõtetest rääkides kuuleb konsolideerimistest pigem harva, kuid hea tehnoloogia välja töötanud ja tugev ettevõte võib lähiajal uue kodu leida mõnes suuremas kontsernis, ennustas Triniti advokaadibüroo partner Ergo Blumfeldt trende alanud aastaks.

Blumfeldti hinnangul on omandamiseks atraktiivsed ettevõtted, mis tegelevad masinõppe või energia kokkuhoiuga. “Kui ettevõte on leidnud ühiskonnas populaarse ja vajaliku niši, siis eduks hea alus loodud”, rääkis Blumfeldt ning prognoosis, et asutajate firmast väljumisi ehk exit’eid saab alanud aastal start-up valdkonnas olema rohkem.

Milliseid ühinemiste ja omandamiste ning rahakaasamiste trende võib alanud aastal veel oodata ja kuidas on turuaktiivsus aastaga muutunud, rääkisid saates Triniti adovokaadibüroo partner Ergo Blumfeldt ja tehingutiimi juht Siim Maripuu.

Lisaks avaldasid eksperdid, milliste sektorite ettevõtted on praegu atraktiivsed ostmiseks ja millised mitte.