Hanza Mechanicsi uus juht: kui pakkumise sain, tundsin, et on veel vara

Liivar Kongi. Foto: Harro Puusild

"Tööstusuudised eetris" saates on külas masina- ja metallitööstuse HANZA Mechanics Balti klastri juht Liivar Kongi, kes võttis juhtimise üle täpselt kolm kuud tagasi.

Kongi räägib saates, mida ta eelmiselt juhilt Emöke Sogenbitsilt on õppinud ja millised on tema enda juhtimistõed. Samas tunnistab Kongi, et enne ameti vastuvõtmist tekkis ka kõhklusi. "Eks me arutasime omavahel ja arvasin, et veel on natuke liiga vara," tunnistab noor juht.

Kongi räägib saates, et ehkki ajad on ärevad, on vähemalt HANZA-l praegu pikalt tööd ees. "Ma olen ise suhteliselt kindlameelne, sest meie kliendid on optimistlikud ja ütlevad, et tellimusi on pooleks aastaks," sõnab ta.

Saates on juttu ka tulevikuplaanidest, majanduskriisist, aga ka valitsusest ja valimistest.

Saadet juhib Harro Puusild.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.