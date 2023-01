Teedeehitaja kärbitud rahastusest: me liigume vales suunas

TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens. Foto: Raul Mee

Kui veel 10 aastat tagasi rahastati teehoidu suurusjärgus 1,1 kuni 1,2 protsenti SKPst, siis riigi plaan on tõmmata lähema kolme aastaga rahastus 0,3 protsendi peale, rääkis TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens.

“Üsna huvitav plaan, kui see nüüd ka püsima jääb,” rääkis Pertens teehoiu rahastamisest. “Selline üsna optimistlik vaade Eesti põhimaanteede ehitamise osas, et juba aastaks 2127 ongi kolm põhimaanteed neljarajalised. Tundub, et see plaan nüüd ei lähe hästi kokku selle vaatega, et võib-olla peaks paarkümmend aastat veel otsa panema.“

