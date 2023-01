Ettevõtluskõrgkooli vilistlane: ettevõtlikke naisi tuleb suunata riske võtma

Eestis alustab ettevõtlusega mehi kordades rohkem kui naisi. Foto: Scanpix/Panthermedia

Mis takistab 40+ vanuses naistel ettevõtlusega alustamast ja kuidas neid takistusi ületada, arutletakse värskes Äripäeva raadio sisuturundussaates.

Ettevõtluskõrgkooli Mainor vilistlase Nevelin Veinbergi lõputööst järeldus, et tihti jääb naistel, kes soovivad tegeleda ettevõtlusega, viimane samm tegemata. Kuigi vajalikud teadmised ja oskused on olemas, mainisid enda äriga alustada soovinud naised, et puudu jääb julgusest riskida.

Samuti teeme saates juttu elukestvast õppest, mikrokraadidest ja sellest, et keskealisena ülikoolis õppides tuleb küll leida aega töö ja pere kõrvalt, aga keerulisi valemeid ja luuletusi pähe õppida pole tarvis.

Saates on külas Ülle Tammik, Aet Kull ja Nevelin Veinberg Eesti Ettevõtluskõrgkoolist Mainor. Saadet juhib Hando Sinisalu.