Börsikaupleja: neid näitajaid tasub kauplejana jälgida, et püsida rongist ees

Börsikaupleja Markus Tamm kaupleb USA aktsiatega ja analüüsib indeksi S&P 500 graafikut iga nädal. Foto: Sipa/Scanpix

Kauplejana tasub teatud näitajate suhtes valvel olla, et reageerida kohe, kui tõusutrend osutub pullilõksuks või surnud kassi põikeks, rääkis Äripäeva raadios börsikaupleja Markus Tamm.

Üks lihtne ja levinud indikaator, mida jälgida, on 200 päeva libisev keskmine, selgitas Tamm. Kui kuu aja lõikes on see tõusutrendis, siis tasub osta, kui langustrendis, siis müüa.