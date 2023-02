Margus Kaasik: on hea, et kogu Vene gaasi ei sanktsioneerita

Eesti Gaas juht Margus Kaasik arvab, et energiaturu rahulikuna hoidmiseks on hea, kui Euroopasse jõuab ka veidi Vene gaasi. Foto: Liis Treimann

Vene gaasi jõuab Euroopasse veel marginaalselt näiteks Ungari kaudu. Eesti Gaasi juht Margus Kaasik arvab, et seda viimast mahtu ei pruugitagi sanktsioneerida ja see on isegi hea.

“Kui panna sinna nüüd piiranguid peale, siis suure tõenäosusega saaks lahti üsna väikesest tükist Vene gaasist, aga selle tagajärjeks võib olla see, et hind tõuseb näiteks kaks korda. Ma arvan, et see on see kalkulatsioon, mida kusagil Euroopas tehakse ja ma arvan, et see iseenesest ei ole paha kalkulatsioon,” rääkis Kaasik Äripäev raadio hommikuprogrammis.