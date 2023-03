Oskuslik investeerimine andis võimaluse võtta reeded vabaks

Investorid Joonatan Uusväli (vasakul) ja Marti Tellas (keskel) teevad oma igapäevast tööd hea meelega ja finantsvabadusega jalgu seinale visata ei taha. Investeerimishuvist on välja kasvanud ka oma sõpruskond, kellega käiakse "Investor joomas" sildi all koos mõtteid vahetamas. Foto: Liis Treimann

Marti Tellas ja Joonatan Uusväli on investorid, kes on edukalt investeerides jõudnud olukorda, kus soovi korral nad igapäevast tööd tegema ei peaks. Siiski ei soovi nad seda näha oma põhitööna, vaid keskenduvad muule kui raha kasvatamisele aktsiaturgudel või kinnisvaras.

"No muidugi on hobi – ma ei saa ju öelda, et ma lähen pubisse, joon õlut ja see on töö. See kõlab, nagu ma oleksin elukutseline joodik," leiab Tellas. Samas on investeerimine andnud võimaluse võtta näiteks reeded vabaks ja keskenduda rohkem hobidele.