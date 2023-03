Koolidirektor: maakoolide sulgemine viib elu maalt

Lasila põhikool. Foto: Andres Pulver

Maakoolide sulgemisel langeb elukvaliteet ja külad jäävad tühjaks, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis Lasila põhikooli ning Veltsi lasteaed-algkooli direktor Marja-Liisa Männik.

„Meil on inimesi, kes on teadlikult kolinud meie piirkonda ja valinud meie kooli oma lapsele. Nad on kolinud linnast ära, et tuua laps maakooli, sest nad väärtustavad seda looduslähedast keskkonda ja õpet,“ rääkis Männik. „Ma usun, et maakoolid on varsti tuleviku haridus, mida hakatakse aina rohkem oma lastele valima.“