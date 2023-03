Nordwoodi juht: saetööstusesse ei investeeri Eestis enam keegi

Tõnu Ehrpais konverentsil Tööstuse Äriplaan 2016. Foto: Raul_Mee, Raul Mee

Viiratsi, Aegviidu ja Viru-Nigula saeveskeid juhtiva Nordwoodi juhatuse esimees Tõnu Ehrpais ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et teadmatus Eestis rohepöörde läbiviimisest on viinud selleni, et saetööstustes pole neli-viis aastat tootmistesse investeeritud.

Selle, et ehituse koomale tõmbumisele on järgnenud nõudluse langus saematerjali järele, elab ettevõte Ehrpaisi sõnul üle, sääraseid tsükleid on ennegi olnud. Ent kõige suurem mure on siiski palgi piiratud kättesaadavus, eriti teises kvartalis, mil Eestis kehtib nn linnurahu.