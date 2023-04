Äripäeva juhtimiskool: äriprotsessid kui efektiivse ja optimaalse töö alus

Äriprotsesside ja nende toimimisest arusaamise olulisust iseloomustab väga hästi Bill Gatesi tsitaat “A rule of thumb is that a lousy process will consume ten times as many hours as the work itself requires“. Seega selleks, et töö saaks võimalikult efektiivselt ja optimaalselt tehtud, on vaja saada aru, millised äriprotsessid võtavad kümme korda rohkem aega kui töö ise.

Külas on andmeanalüütik Kreet Solnask, kellel on palju kokkupuudet äriprotsesside ja IT-ärianalüüsiga. Räägime lähemalt, mis on äriprotsessid, miks peab need ära kirjeldama ning kui tihti tuleks neid täiendada või uuendada.

Samuti tuleb juttu sellest, milliseid vigu tehakse ettevõtetes ning kuidas neid vältida. Tihti juhtub protsesside kaardistamisel see, et alustatakse mudelite joonistamisega, kuid ei ole läbi mõeldud, kelle jaoks, mis on eesmärk ning kes peab seda lugeda oskama ning mis on see skoop, millest see algab ja millega lõppeb.

Veel tuleb juttu tehisintellekti osalusest äriprotsesside kirjeldamisel.

Kreet on Äripäeva koolitaja ning viib läbi koolitust "Äriprotsesside kirjaoskuse koolitus" , mille käigus vaadeldakse lähemalt just seda, kuidas äriprotsesside kaasabil äri ja IT-vahelist kirjaoskust parandada. Koolituse sihtgrupp on ettevõtete protsessijuhid, tooteomanikud ja projektijuhid, kes on igapäevaselt protsesside eest vastutavad

Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.