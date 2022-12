Investor: edukaks kauplemiseks tuleb esimene konto õhku lasta

Investor, kaupleja ja finantsblogija Karin Ojamäe on jaganud oma portfelli kaheks, millest suur osa on dividendiaktsiatel ja teine pool kauplemisel. Tema suurim positsioon on ühes Tallinna börsi aktsias. Foto: Liis Treimann

Investor ja Pinsipõlve blogi pidav Karin Ojamäe rääkis „Investeerimisportfell 2030“ saates, kuidas tema investeerimiseni jõudis ning miks otsustas ta alustada ka kauplemisega.

Oma portfelli on Ojamäe jaganud kaheks, millest üks on dividendi ja rahavoo portfell, millega ta esimesena alustas, ning lisaks on tal ka kauplemisportfell, mis kõige rohkem tähelepanu saab, kuid on kõige väiksem. Varem on kauplemisportfelli tootlus püsinud nulli ringis, kuid sel aastal on ta seal vaikselt, kuid järjepidevalt raha kaotanud.

