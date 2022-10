Tuntud börsikaupleja: tehinguriski vähendamine hoopis suurendab tootlust

Börsikauplejad (vasakul) Igor Dorošenko ja Markus Tamm arutlesid, kuidas oma riske maandada nii, et portfelli kohe õhku ei laseks. Foto: Erakogu

Börsikaupleja Igor Dorošenko avaldas Äripäeva raadio investeerimis- ja kauplemisteemalises saates „Investeerimisportfell 2030” oma kauplemise strateegia ja riskihalduse põhimõtted.

Pikaajalise kauplemiskogemusega Dorošenko seletas saates lahti oma kauplemise põhimõtted ning milliseid indikaatoreid ta tehingu tegemisel vaatab. Samuti seletavad Dorošenko ja Markus Tamm, kuidas mingeid indikaatoreid kasutada ja mida need näitavad. Lisaks kauplemisportfellile on Dorošenkol ka pikaajalise vaatega portfell, mille osakaal on 10-15% kogu portfellist ning mille sisu ta ka saates avab.

Saates selgitas kaupleja lisaks kauplemise strateegiale ka seda, milline on tema riskihaldus ning kuhu ta paneb orderid, et kaotuseid piirata. Dorošenko rääkis, et kui ta alustas kauplemisega, siis kaotas ta pikka aega oma raha väikeses mahus ja leidis, et see oli hea viis õppimiseks. Kaupleja on ajapikku viinud oma tehinguriski taseme väiksemaks, ehk teeb väiksemaid tehinguid, kuid palju. See on tema sõnul ka tootlusele hästi mõjunud.

Saadet juhib Markus Tamm.