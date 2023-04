Kas uus valitsuslepe toob tööseadused kaasaega?

Personaliuudised peavad ajaga sammu ning uurivad värskes saates „Töö ja palk“, missuguseid muudatusi ootavad Eesti personalijuhid uuelt koalitsioonilepingult.

Eurora personalijuht Estel Pukk ja Telia personalidirektor Ingrid Viinapuu Foto: Helen Roots

Võrreldes eelmise saatega on vahepeal muutunud see, et meid on juhtima määratud uus valitsus. Ja uue valitsusega käib mõistagi kaasas ka uus valitsusleping, mille sisu on küll alles üsna värskelt avalikuks tulnud, kuid mis on jõudnud sellest hoolimata üksjagu emotsioone tekitada.

Kõikvõimalike uute ja põnevate lisanduvate maksude ja vähenevate toetuste kõrval on koalitsioonilepingus aga ka üksjagu punkte, mis puudutavad kas otsesemalt või kaudsemalt ka tööelu ja personalivaldkonda. Et asjast paremini sotti saada, on saatejuht Helen Roots kutsunud külla PARE tööelu töörühma liikmed, Eurora personalijuhi Estel Puki ja Telia personalidirektori Ingrid Viinapuu, kes kirjeldavad, missuguseid ettepanekuid PARE koostatud tööelu manifestist on erakonnad valitsuslepet koostades arvestanud, ning räägivad lahti, mida nende punktidega seoses uuelt valitsuselt oodatakse.

Juttu tuleb mõistagi paindlikkusest, kuivõrd paindlikumaks peavad seadused muutuma nii töövormide, töösuhete kui ka tasustamise asjus. Räägime kaugtööst ja sellega seonduvast vastutusest, arutleme võõrtööjõu teemal ning teeme kõrvalepõike ka haridusmaastikule, kuivõrd tööelu ju sealt alguse saab. Samuti kordame üle, miks on nii tähtis hoida silma peal töötaja tervisel, nii füüsilisel kui ka vaimsel. Kuidas tööandja saab panustada sellesse, et töötajal oleks võimalikult palju tervena elatud aastaid, ning kaitsta töötajat stressi ja läbipõlemise eest, sellest kuuled juba lähemalt värskes saates „Töö ja palk“.