Kasvupinnas Maamessil: Kas põllumees jaksab uude tehnikasse investeerida?

Maamess 2023 tõi Tartusse kohale sadu põllumehi. Foto: Meelika Sander-Sõrmus

Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee raadiosaade „Kasvupinnas“ on sel korral Tartus, Maamessil. Vaatame, mida uut ja ägedat messil pakutakse ja kas põllumehel selle kõige soetamiseks ressursse jagub.

Messimelust oleme tabanud SEB panga põllumajandusvaldkonna eksperdi Andrus Mägi, Paistevälja OÜ taimekasvatusjuhi Mihkel Mändla ja põllutehnika müüja Jatiina OÜ juhi Jaanus Põldmaa.

SEB panga põllumajandusvaldkonna ekspert Andrus Mägi nentis, et vaatamata maailmas toimuvale, antakse sektorile ikka laenu, tõsi veidi vähenenud mahtudes, kui võrrelda eelnevaid aastaid. „Laenude andmise intensiivsus on veidi madalam kui senini. Sõda Ukrainas on kindlasti asju muutnud ja ka viimasel ajal kerkinud euribor on üheks mahtude vähenemise mõjutajaks,“ rääkis Mägi.

Ta lisas, et eelnenud hea majandusaasta võimaldab põllumajandustootjatel ise teha investeeringuid ja nii vajataksegi panga abi veidi vähem. Ka tõi Mägi välja fakti, et viimane statistika näitab, et näiteks põllumajandusmasinaid on ostetud tänavu esimeses kvartalis pea 25% vähem kui mullu samal ajal, seega kasutatakse tehnikat pikemalt kui tavapäraselt.

Paistevälja OÜ taimekasvatusjuht Mihkel Mändla lausus, et eks majanduses toimuvat kriisi oli näha juba enne ja sestap soetasid paljud põllutehnika juba eelmisel aastal n-ö ette, et kindlasti tööd põldudel ja farmis saaks tehtud.

Amazone ja Krone põllutehnika müüja Jatiina OÜ juht Jaanus Põldmaa kinnitab, et aasta alguses oli tõesti masinaturul vaiksem, aga nüüd on taas elavnemist märgata. „Põllutöömasinate ja –seadmete kasutusiga on pigem veidi pikem ja nii sageli, kui aasta-kaks tagasi, oma tehnikat välja ei vahetata. Kui põllumees kuhugi investeerib, siis pigem tarkvarasse, et täiendada oma masinat mõne kaasaegse abivahendiga, lisaga, mis võimaldab täppisviljelust rakendada,“ ütles ta.

Saadet juhib Äripäeva põllumajanduse teemaveebi juht Meelika Sander-Sõrmus.