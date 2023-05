Saated









Varamaksud on saatanast ja neid ei peaks näppima!

KPMG maksuvaldkonna juht Joel Zernask ja KPMG maksunõustaja Einar Rosin. Foto: Andres Laanem

„Varamaksud on saatanast ja neid ei peaks näppima,“ ütleb KPMG maksuvaldkonna juht Joel Zernask. Aga milliseid praeguse valitsuskoalitsiooni kavas sisalduvad makse tõesti võiks tõsta ja mis tingimustel?

Näiteks maksuküüru koha pealt leiavad saatekülalised, et see ei ole nii põletav teema, et nõuaks esmajoones tegelemist. „Kui nüüd valimistele tagasi mõelda, siis mulle tulevad meelde araabia muinasjutud, kus sai džinni käest midagi soovida. See on täpselt niimoodi, et kui sa soovid seitsesada eurot maksuvabalt, siis selle sa ka saad. Aga seal on alati mingisugune konks juures,“ ütleb KPMG maksunõustaja Einar Rosin.

Saatekülalised käivad läbi kõik põhilised aspektid praegu arutlusele antava maksupaketi juures ja pakuvad oma lahendusi.

„Teabevara tunni“ stuudios on KPMG maksuvaldkonna juht Joel Zernask, KPMG maksunõustaja Einar Rosin ja teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.