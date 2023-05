Ajakirjanik: pole täit kindlust, et maksuameti juht Karu uurimist ei mõjutanud

Madis Jäägeri ametiaeg maksuametis oli lühike, 2021. aasta jaanuarist kuni sama aasta septembrini. Foto: Liis Treimann

Madis Jääger oli maksuameti juht ajal, mil amet uuris 150 miljoni euroni ulatuvat maksuskeemi, kus osales ka Jäägeri endine tööandja Armin Karu. Asja uurinud ajakirjaniku sõnul ei saa olla kindel, et Jääger uurimist ei mõjutanud.

“Palju ametnikud rõhuvad sellele, et sisekontroll maksuametis on tugev, aga ma arvan, et siin on oluline ka see pool, mis tundub väljapoole. Meie ei tea, kuidas maksuamet seesmiselt toimib, me ei tea, kui tugev sisekontroll on, me ei tea, kas alluvad tundsid end kuidagi heidutatuna,” rääkis Äripäeva ajakirjanik Marge Ugezene.