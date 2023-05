Uudsed lahendused toovad kasu nii põllumehele kui riigile

Saates on külas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell ja registrite osakonna juhataja Kiido Levin. Foto: Meelika Sander-Sõrmus

Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee raadiosaates „Kasvupinnas“ võetakse luubi alla pindalatoetused ja kuidas PRIA reeglite täitmist moodsa kaugseire abil kontrollib. Samuti saame aimu, mis seisus on riikliku e-põlluraamatu loomine. Saate teises pooles aga keskendume erimärgistatud diislikütusele, saame teada, mis on muutunud peale uue müügisüsteemi rakendamist põllumehele ja millist kasu riik on uuest lahendusest juba praeguseks saanud.

Saates on külas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell ja registrite osakonna juhataja Kiido Levin. Mõlemad leiavad, et juba praegu on kõik muudatused sektorile ja riigile kasu toonud. “Kindlasti muutub euroraha kasutamise kontroll põhjalikumaks, sest nüüdsest hakkasime teostama pinnaseiret 100% ulatuses varasema 5% valimi asemel. Uus lahendus on ka palju paindlikum ja võimaldab põllumehel vajalikud tööd ära teha ja teha ka parandusi, kui midagi on valesti,” sõnas Tanel Trell.

Kiido Levin rõhutas aga, et tegelikult tagatakse, laiemas vaates, uudsete lahenduste kasutamisega maksumaksja raha eesmärgipärane kasutamine. “Erimärgistatud diislikütuse registri edu võtmekohaks on kindlasti laiapõhjaline koostöö maaeluministeeriumi, PRIA, MTA ja rahandusministeeriumi vahel kui ka erasektori kaasamine. Kõik otseselt muudatustest puudutatud huvipooled said registri loomise aruteludes ja ettevalmistusel kaasa rääkida. Kui aga rääkida numbrite keeles, siis 2022. aastal I kvartalis müüdi ca 18,3 miljonit liitrit kütust, sellel aastal oli sama aja müük ca 8,7 miljonit. Nende vahe, kui see tavadiislina müüa, tähendaks riigile 3,37 miljonit eurot täiendavat tulu. Oluline on välja tuua ka see, et kütuse kättesaadavus pole halvenenud,“ rääkis saates Levin.

Saadet juhib Äripäeva põllumajanduse teemaveebi juht Meelika Sander-Sõrmus.