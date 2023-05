Koalitsioon selgitab, millal algavad kärped

Jevgeni Ossinovski. Foto: Andras Kralla

Objektiivne vajadus on rahastada täiendavalt mingeid asju, aga kesksest eelarvest selleks katet ei ole, nii et see raha peab tulema sisemistest reservidest, rääkis SDE fraktsiooni juht Jevgeni Ossinovski Äripäeva raadios.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis olid külas Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juht Erkki Keldo ja Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juht Jevgeni Ossinovski, kes rääkisid kärbetest, riigikogus toimuvast obstruktsionist ning sellest, kuidas koalitsioon plaanib nii praegu kui tulevikus seaduse piire austades opositsiooni algatatud riigikogu tööseisakuid murda.