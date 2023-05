Artikkel

Indrek Mäe: mind üllatab, et sotsidel on nii palju investeeringuid

Sotsiaaldemokraatide üks aktiivsemaid investoreid on Jevgeni Ossinovski. Foto: Liis Treimann

Värskeid ametnike majandushuvide deklaratsioonide uuris üllatas Äripäeva börsiajakirjanikku Indrek Mäed kõige rohkem sotside esiletulek.

Mäe rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis kõlanud intervjuus, et kui vaadata riigikogu liikmete ja investeerijate suhtarvu, siis "tundub, et sotside rahatarkuse konsistents on kõige tummisem". Sotsidest torkas silma kõige suuremate investeeringutega Jevgeni Ossinovski.