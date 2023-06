Tallinn korraldab tulevikufestivali: kutsume inimesi lihtsalt olema

Esiplaanil Tallinna abilinnapea Madle Lippus ja tagaplaanil "Tulevik on täna/v" festivali korraldaja Pille Laiakask. Foto: Neeme Korv

Festival "Tulevik on täna/v" korraldajad kutsuvad inimesi lihtsalt olema. "Soov on inspireerida kõiki ning näidata erinevaid viise ja lahendusi," sõnas festivali peakorraldaja Pille Laiakask.

Tallinnas algab laupäeval, 10. juunil linnaruumifestival, mis pöörab tähelepanu just nimelt ruumile: kuidas seda kasutatakse ja kuidas see võiks olla kasutuses, rääkis Tallinna abilinnapea Madle Lippus. Ta lisas, et ruumil on väga suur mõju, millised me inimestena oleme.