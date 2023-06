Vaimse tervise mured röövivad aastas 12 miljardit tööpäeva!

Helen Roots ja Signe Sillasoo. Foto: Äripäev

„Töötajate vaimse tervise hoidmisel olgu tööandjale peamiseks märksõnaks „süsteemsus“,“ soovitab värskes saates „Töö ja palk“ Peaasi.ee organisatsioonide vaimse tervise arenguprogrammi juht Signe Sillasoo.

Juunikuine saade „Töö ja palk“ ei ole sugugi suviselt pehmem, nagu võiks oletada, vaid võtab hoopis vaatluse alla ühe vaat et karmima tahu tööelust üldse – juttu tuleb vaimsest tervisest. Saates murrame vaimse tervisega seotud müüte, paneme hinnasildi juurde stressile, uurime, kuidas toetada kolleegi raskel hetkel, ja selgitame välja, mis on viis vaimse tervise vitamiini.

Tööandja leiab saatest hulgaliselt soovitusi, millest töötajate vaimse heaolu eest hoolitsemist alustada – kuidas tööandja saab oma panuse anda, missuguseid teenuseid ja võimalusi töötajaile pakkuda, kuidas reageerida, kui märkad, et su töötaja on omadega „halvas kohas“, ja missugune on parim vaimset tervist toetav füüsiline töökeskkond.

Arutleme, miks on vaimse tervise teemad just viimasel ajal esile kerkinud, ning jagame soovitusi, kuidas toetada erivajadusega töötajaid. Saadet juhib Personaliuudiste juht Helen Roots.