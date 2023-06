SEB strateeg kardab, et keskpangad tõmbavad majanduse sügavasse langusesse

SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil kardab keskpankade ülereageerimist. Foto: Andras Kralla

USA keskpank teeb intressimäärade tõstmisesse vähemalt üheks kuuks pausi, kuid SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil kardab, et keskpangad võivad praegu majandust remontides üle reageerida.

“Mina kardan kõige rohkem seda, et keskpangad reageerivad praegu liiga agressiivselt ja liiga tihti. Sellega on oht üle pingutada, millega võib-olla ühel hetkel kuskil midagi murdub majanduses nii karmilt, et me lähme sügavamasse majanduslangusesse,” rääkis Danil.