Juriidilistele isikutele võib potsatada postkasti trahvi- või kustutamishoiatus

Trahvi võib majandusaruannet mitte esitanud juriidiline isik saada isegi mitu korda. Foto: Andras Kralla

Pärast majandusaasta aruande esitamise tähtaega tehakse automaatne kontroll, kes on aruande esitanud, ning seejärel saadetakse esitamata juriidilisele isikule välja juba trahvi- või kustutamishoiatus, rääkis justiitsministeeriumi kohturegistrite talituse juhataja Margit Veskimäe.

Veskimäe sõnul esitas tähtajaks oma aruande 56 protsenti neist, kellele see on kohustuslik. "Protsent on ikkagi väike," tõdes ta.