Millised on teeninduse väljakutsed erinevates sektorites?

Teeninduseksperdid: koolitamine on kui püha lehm, see eelarve jäägu kärpimata

Keerulistes oludes peavad ettevõtjad veelgi enam pingutama, et kliente võita, ning üks eristumise võimalustest on teenindus. Küll aga on näha olnud, et kui aeg on raske, siis üks esimesi kohti, kust hakatakse raha kärpima, on koolitusread, selgub uhiuuest teenindusele keskenduva sarja "Teeninduse teejuht" avasaatest.