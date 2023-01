Teeninduseksperdid: koolitamine on kui püha lehm, see eelarve jäägu kärpimata

Tele2 müügi- ja teenindusdirektor Aare Uusjärv ja testostudega tegeleva firma Trendline juht Eero Palm. Foto: Äripäev

Keerulistes oludes peavad ettevõtjad veelgi enam pingutama, et kliente võita, ning üks eristumise võimalustest on teenindus. Küll aga on näha olnud, et kui aeg on raske, siis üks esimesi kohti, kust hakatakse raha kärpima, on koolitusread, selgub uhiuuest teenindusele keskenduva sarja "Teeninduse teejuht" avasaatest.

“Koolituste eelarve kärpimine on lollus kuubis. See on ettevõtte ainuke võimalus, et asjad paremaks läheks. Tuleks panustada inimestesse, et nad oleksid veel tublimad ja et tuldaks kriisidest välja,” rääkis parima teenindusettevõtte tiitlit Eestis sihtiva Tele2 müügi- ja teenindusdirektor Aare Uusjärv. Täna tippjuhid tema sõnul sellest veel aru ei saa.

Testostu- ja koolitusfirma Trendline juht Eero Palm võtab saates kokku testostude põhjal välja joonistunud põhilised puudujäägid firmade teeninduses.

Mõõdame saates teeninduse taset Eestis ja kuuleme lihtsatest põhitõdedest ja soovitustest, mis aitaks selle ettevõttes uuele tasemele viia.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.