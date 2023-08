Artikkel

Äripäev eetris: “Väike samm veel, ja Kaja Kallas on reptiil!”

Karl-Eduard Salumäe, Laura Saks, Neeme Korv. Foto: Liis Treimann, Andras Kralla

Kuigi Pere Sihtkapitali skandaalse küsitluse ja seda läbi viia aidanud Tartu Ülikooli professori Raul Eametsa puhul peaks tähelepanu olema majandusliku ja poliitilise võimu ristumisel, andmekaitset puudutavatel teemadel ja teaduse usaldusväärsusel, upitatakse arutelu fookusesse absurdsed väited ja vandenõuteooriad, rääkisid ajakirjanikud saates “Äripäev eetris”.

“Kui debatt käiks selle üle, kui tõhus on eri erakondade Eesti iibepoliitika, siis see on täiesti arusaadav arutelu, aga üritada väita, et meil leidub poliitikuid ja inimesi, kes on vastu, et eesti rahvas võiks püsima jääda? Vabandust, aga siit on väike samm väiteni, et Kaja Kallas on reptiil ja meil on ükskõik missugused teooriad ja vandenõud,” kommenteeris Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe Eametsa ja mitme Isamaa erakonna liikme järeldusi juhtunust.