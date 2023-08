Majandusteadlane Raul Eamets sõlmis ülikooli nimel õigusvastaselt lepingu

Ameerika suurimad kaubamärgid mõtlevad uuesti hinnatõusule

Pandeemiaaegset ajaloolist hinnatõusu põhjendasid Ameerika suurimad tarbijabrändid sellega, et COVID šokeeris majandust ja äritegevuse kulud kasvasid. Nüüd, kui need mõjutajad on vaibumas, on märke, et tarbijad on vähem valmis maksma, vahendas Yahoo Finance.

