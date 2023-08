Tanel Kiik: meie erakorralisi valimisi esile ei kutsu

Keskerakondlane Tanel Kiik ministrina 2021. aastal. Foto: Andras Kralla

Keskerakonna juhiks kandideeriv Tanel Kiik ütles saates „Poliitikute töölaud“, et tema EKRE juhi välja öeldud eesmärki kutsuda esile erakorralised valimised realistlikuks ei pea ning Keskerakond sellega riigikogus sügishooajal kaasa ei lähe.

Riigieelarve vastuvõtmist saab opositsioon tema sõnul pidurdada, ent selle peatamine ei ole Kiige sõnul reaalselt tehtav. „Keskerakond kindlasti on nõudlik erakond ning meil on tõsiseid etteheiteid valitsuse poliitikale, ent Keskerakond on realistlik erakond ja praeguses valimistsüklis erakorralisi valimisi suure tõenäosusega ei tule,“ ütles Kiik ning lisas, et kui EKRE Keskerakonna fraktsiooni poole selle ideega pöördub, siis nii neile ka vastatakse.