Põhjala pruulikoja juht: sektori lähitulevik tuleb konarlik

Põhjala pruulikoja tegevjuht Ivar Aus ja Salvesti tegevjuht Triin Kõrgmaa. Foto: Äripäev

Järgmised paar aastat tulevad kindlasti keerulised, kuid kohalikud joogi- ja toiduainetootjad on väga vastupidavad, rääkisid sektori esindajad saates „Äripäeva TOP“.

Seekordne saade keskendus joogi- ja toiduainetootjate edetabelitele. Stuudios on külas joogiainetootjate edetabelis neljanda koha saavutanud Põhjala pruulikoja tegevjuht Ivar Aus ja toiduainetootjate edetabelis kuueteistkümnendale kohale tulnud Salvesti tegevjuht Triin Kõrgmaa.

Põhjala pruulikoja tegevjuhi Ivar Ausi sõnul on lähituleviku väljavaade pisut konarlik ja järgmised aasta-kaks tulevad keerulised, sest Eesti maksupoliitika on ettearvamatu, hinnad tõusevad, inimestel puudub kindlus homse suhtes ja tarbijatel on selgelt vaba raha vähem käes. Samas on ta veendunud, et Põhjala tuleb sellest tugevamana välja. „Ma siiski näen seda kaunis positiivsetes toonides,“ rääkis Aus ettevõtte tulevikust.

Salvesti tegevjuhi Triin Kõrgmaa jaoks tekitab järgmise aasta esimene kvartal ootusärevust, kuid samas on tema sõnul Eesti toidutööstus kriisidega toime tulles näidanud seda, et kohalikud toiduainetootjad on väga vastupidavad ja suudavad leida võimalusi toimetulekuks.

„Mina ütleks küll, et Eesti toidutööstus on väga vingelt kriisidest läbi tulnud ja täna on see küsimus, kuidas veel vingemalt edasi liikuda,“ rääkis Kõrgmaa. „Järgmised paar aastat saavad kindlasti olema kasvu poolest rahulikumad, aga teiselt poolt loovad kriisid alati ka võimalusi.“

Saates „Äripäeva TOP“ vastavad joogi- ja toiduainetootjate edetabeli osalised küsimustele, kuidas läheb sektoril praegu, milline tuleb tulevik, milliste raskustega nad silmitsi seisavad, ja jagavad soovitusi, kuidas edukalt ettevõtet juhtida.

Saatejuht on Romet Toomas Tiitsaar.