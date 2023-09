Anneli Otil läksid Kiigega suusad risti juba valitsuses

Endine kultuuriminister Anneli Ott sai nüüd Keskerakonna peasekretäriks. Foto: Liis Treimann

Keskerakonna uus peasekretär Anneli Ott rääkis, et kuigi ta toetas varem Jüri Ratast, siis viimase soositud Tanel Kiigega läksid tal suusad juba siis risti, kui nad koos valitsuse olid.

Osapooltel tekkisid erimeelsused seoses vaktsineerimisega ajal, kui Ott oli kultuuriminister ja Kiik terviseminister. “Meil on selles osas väga erinevad nägemused tänaseni,” tõdes Ott ja lisas, et see on põhjus, miks ta Kiike ka Keskerakonna juhivalimistel ei toetanud.